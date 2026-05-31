Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Lübeck - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden·
@snookerdresden
Bundesliga-Snooker aus Dresden
sax - max . de
dresden . myscoreboard . org
Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Lübeck - Tisch 4
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden·
Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Lübeck - Tisch 3
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden·
Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Lübeck - Tisch 2
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden·
Billard
Snooker Bundesliga - Dresden v Lübeck - Tisch 1
SAX-MAX Snooker e.V. Dresden·