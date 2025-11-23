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Deutsche Billard-Meisterschaften 2025 | Halbfinale & Finale 10-Ball
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Deutsche Billard-Meisterschaften 2025 | Finale Dreiband Herren (MB)
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Deutsche Billard-Meisterschaften 2025 | Vor- & Finalrunden Dreiband Herren (MB)
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Deutsche Billard-Meisterschaften 2025 | Vor- & Finalrunden Snooker Herren
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