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PBC Joker Altstadt

PBC Joker Altstadt

@pbcjokeraltstadt

Der PBC Joker '89 Altstadt e.V. ist ein Pool-Billard-Verein, der sich 1989 in Altstadt (Saarland) gegründet hat. In den letzten Jahren konnte man sich erfolgreich in der Oberklasse behaupten und steht nun mit zwei Mannschaften in den deutschen Bundesligen.

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