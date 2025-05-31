@pbcschwerte
Billard
PBC Schwerte Regionalliga Tisch 4 31.05.25
PBC Schwerte 87· 31.05.25, 12:00 Uhr
PBC Schwerte Regionalliga Tisch 3 31.05.25
PBC Schwerte Regionalliga Tisch 2 31.05.25
PBC Schwerte Regionalliga Tisch 1 31.05.25
Schwerter PBC 3 vs. 1. PBV Werne 80 1 Tisch1
PBC Schwerte 87· 08.02.25, 13:00 Uhr
Schwerte Open 2024 Tisch 2
PBC Schwerte 87· 24.08.24, 16:50 Uhr
Schwerte Open 2024 Tisch 1
PBC Schwerte 87· 23.08.24, 17:40 Uhr
1. Bundesliga Pool PBC Schwerte - SG Johannesberg Tisch 2
PBC Schwerte 87· 01.06.24, 09:00 Uhr
1. Pool Bundesliga: BF Bremen 1 vs PBC Schwerte 87 9-Ball Rückrunde
Billardfreunde Bremen· 28.10.23, 12:00 Uhr
1. Pool Bundesliga: BF Bremen 1 vs PBC Schwerte 87 14.1 Hinrunde
Billardfreunde Bremen· 28.10.23, 09:00 Uhr
Test Tisch 4
PBC Schwerte 87· 18.08.22, 18:45 Uhr