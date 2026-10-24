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Ringen

LIVE RINGEN - TSV Herbrechtingen 1. und 2. Mannschaft in einem Stream

Breakout Sports
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18:00 Uhr - TSV Herbrechtingen II vs. KG Ebersbach III / Schlichten
Württembergische Bezirksliga, Bezirk 3

20:00 Uhr - TSV Herbrechtingen II vs. WKG Weitenau-Wieslet
Baden-Württemberg (ARGE) / Regionalliga

Go-Live: 17:55 Uhr

@ringen @wrestling @tsvherbrechtingen @herbrechtingen @svebersbach @weitenauwieslet

Ringen
Breakout Sports ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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