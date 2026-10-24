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Ringen
LIVE RINGEN - TSV Herbrechtingen 1. und 2. Mannschaft in einem Stream
18:00 Uhr - TSV Herbrechtingen II vs. KG Ebersbach III / Schlichten
Württembergische Bezirksliga, Bezirk 3
20:00 Uhr - TSV Herbrechtingen II vs. WKG Weitenau-Wieslet
Baden-Württemberg (ARGE) / Regionalliga
Go-Live: 17:55 Uhr
@ringen @wrestling @tsvherbrechtingen @herbrechtingen @svebersbach @weitenauwieslet
Breakout Sports ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.