Einrad
Süddeutsche Meisterschaft Einrad 2026 in Gilching - Einzel- und Paarküren
Einzelküren Finale ab ca. 8 Uhr
Paarküren Finale ab ca. 11 Uhr
Gruppenküren im zweitem Live-Stream ab ca. 14 Uhr
Da ein Live-Stream nur maximal 12h lang sein kann wird der Tag in zwei Live-Streams für Vormittag und Nachmittag aufgeteilt.
Deutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien