Norddeutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle 2026 in Bottrop - Einzel und Paarküren

Finale der Einzel- und Paarküren am Sonntag, 11. Oktober 2026.



Einzelküren Finale ab ca. 8 Uhr

Paarküren Finale ab ca. 11 Uhr

Gruppenküren im zweitem Live-Stream ab ca. 14 Uhr



Da ein Live-Stream nur maximal 12h lang sein kann wird der Tag in zwei Live-Streams für Vormittag und Nachmittag aufgeteilt. Einrad

Deutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.