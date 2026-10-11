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Einrad

Norddeutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle 2026 in Bottrop - Einzel und Paarküren

Deutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle
Deutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle

Finale der Einzel- und Paarküren am Sonntag, 11. Oktober 2026.

Einzelküren Finale ab ca. 8 Uhr
Paarküren Finale ab ca. 11 Uhr
Gruppenküren im zweitem Live-Stream ab ca. 14 Uhr

Da ein Live-Stream nur maximal 12h lang sein kann wird der Tag in zwei Live-Streams für Vormittag und Nachmittag aufgeteilt.

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Deutsche Meisterschaft Einrad-Freestyle ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien  
und 15 andere Länder Schweiz, Frankreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

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