STRAßENBAHN DERBY IN DEN PLAYOFFS: START IN DIE FINALSERIE DER PLAYOFFS!



Düsseldorf und Duisburg haben sich im Playoff Halbfinale gegen ihre Gegner durchgesetzt und so bereits die Tickets für die Deutsche Meisterschaft gelöst. Jetzt kämpfen beide Teams in der Finalserie der Playoffs um den Meistertitel in Nordrhein-Westfalen.



Pur emotionsgeladenes Skaterhockey, maximale Derby-Spannung und Playoff-Atmosphäre pur: Wer schlägt im Duell Düsseldorf gegen Duisburg zu? Wenn ihr es nicht persönlich in die Halle schafft, bringen wir euch die gesamte Action direkt auf euren Bildschirm!



Match-Stream auf einen Blick:

Was: 1. Jugendliga West Playoffs Finale – Spiel 1: Düsseldorf RAMS 1 vs. Duisburg Ducks 1

Wann: Samstag, 14. November 2026

Stream-Start: ab 13:30 Uhr

Bully: 14:00 Uhr



Schaltet ein, fiebert mit und sorgt im Live-Chat für Stimmung!



@ishd #skaterhockey #InlineSkaterhockey #Playoffs #jugend #Livestream #DuesseldorfRams #DuisburgDucks #Derby #HockeyDrama