 Zum Inhalt

Skaterhockey

[1. Bundesliga Playoffs 1/4] Düsseldorf RAMS 1 vs. HC Köln-West Rheinos 1

ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V.
ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V.

RHEINISCHES DERBY IN DEN PLAYOFFS: MATCHBALL FÜR DIE RAMS!

Was für ein dramatischer Auftakt! Nach dem packenden 10:9-Krimi nach Penaltyschießen im ersten Spiel in Köln steht nun das zweite Aufeinandertreffen der Best-of-3-Serie an. Unsere 1. Herren wollen vor heimischem Publikum den Sack zumachen und den Einzug in die nächste Runde perfekt machen – doch die Rheinos werden alles daran setzen, das entscheidende Spiel 3 zu erzwingen!

Pur emotionsgeladenes Skaterhockey, maximale Derby-Spannung und Playoff-Atmosphäre pur: Wer schlägt im Duell Düsseldorf gegen Köln heute zu? Wenn ihr es nicht persönlich in die Halle schafft, bringen wir euch die gesamte Action direkt auf euren Bildschirm!

Match-Stream auf einen Blick:
Was: 1. Bundesliga Playoffs Viertelfinale – Spiel 2: Düsseldorf RAMS 1 vs. HC Köln-West Rheinos 1
Wann: Samstag, 17. Oktober 2026
Stream-Start: ab 18:30 Uhr (Vorberichte & Warm-up)
Bully: 19:00 Uhr

Schaltet ein, fiebert mit und sorgt im Live-Chat für Stimmung!

@ishd-bundesliga @ishd #skaterhockey #InlineSkaterhockey #bundesliga #Playoffs #herren #Livestream #DuesseldorfRams #KölnWestRheinos #Derby #HockeyDrama

SkaterhockeyISHD BundesligaISHD Live TVbundesliga
ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V.

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.