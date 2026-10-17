[1. Bundesliga Playoffs 1/4] Düsseldorf RAMS 1 vs. HC Köln-West Rheinos 1

RHEINISCHES DERBY IN DEN PLAYOFFS: MATCHBALL FÜR DIE RAMS!



Was für ein dramatischer Auftakt! Nach dem packenden 10:9-Krimi nach Penaltyschießen im ersten Spiel in Köln steht nun das zweite Aufeinandertreffen der Best-of-3-Serie an. Unsere 1. Herren wollen vor heimischem Publikum den Sack zumachen und den Einzug in die nächste Runde perfekt machen – doch die Rheinos werden alles daran setzen, das entscheidende Spiel 3 zu erzwingen!



Pur emotionsgeladenes Skaterhockey, maximale Derby-Spannung und Playoff-Atmosphäre pur: Wer schlägt im Duell Düsseldorf gegen Köln heute zu? Wenn ihr es nicht persönlich in die Halle schafft, bringen wir euch die gesamte Action direkt auf euren Bildschirm!



Match-Stream auf einen Blick:

Was: 1. Bundesliga Playoffs Viertelfinale – Spiel 2: Düsseldorf RAMS 1 vs. HC Köln-West Rheinos 1

Wann: Samstag, 17. Oktober 2026

Stream-Start: ab 18:30 Uhr (Vorberichte & Warm-up)

Bully: 19:00 Uhr



Schaltet ein, fiebert mit und sorgt im Live-Chat für Stimmung!



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