[1.BL] Düsseldorf RAMS 1 vs. IHC Atting 1

DIE WÖLFE ZU GAST: RAMS GEGEN IHC ATTING!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber in der Halle wird es erst jetzt richtig heiß! Am 29. August 2026 melden sich unsere 1. Herren aus der Sommerpause zurück und empfangen den IHC Atting im Sportpark Niederheid.



In diesem Nord-Süd-Gipfel der 1. Bundesliga treffen bayerische Kampfstärke und Düsseldorfer Spielwitz aufeinander. Werden die Widder die Wölfe bändigen? Seid live dabei!



Bundesliga-Action nach der Sommerpause

Düsseldorf RAMS 1 vs. IHC Atting I



Unterstützt unsere Jungs beim ersten Heimspiel der zweiten Saisonhälfte und sorgt für eine lautstarke Kulisse, um die Punkte in der Landeshauptstadt zu behalten!



Match-Infos auf einen Blick:

Wann: Samstag, 29. August 2026

Bully: 19:00 Uhr (Streamstart ab 18:30 Uhr)

Wo: Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf



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