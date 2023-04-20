Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2026: FC Ingolstadt - 1. FC Köln
Bereits am Freitagabend duellieren sich der FC Ingolstadt und der 1. FC Köln unter Flutlicht. Beide Teams wollen unbedingt ihren ersten Saisonsieg einfahren.
Die Spiele in Essen im Überblick:
Freitag, 11.09.2026:
19:00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln
Samstag, 12.09.2026:
09:00 Uhr: VSC/BSS Wien - Fortuna Düsseldorf
11:00 Uhr: Hertha BSC - Schalke 04
12:45 Uhr: Prominenten-Einlagespiel im Blindenfußball
13:45 Uhr: MTV Stuttgart - SF BG Blista Marburg
15:45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund