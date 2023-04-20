Der Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesligasaison 2026 findet in diesem Jahr auf dem Kennedyplatz mitten in der Essener Innenstadt statt in einem PopUp-Stadion mit rund 2.500 Tribünenplätzen im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger.

Bereits am Freitagabend duellieren sich der FC Ingolstadt und der 1. FC Köln unter Flutlicht. Beide Teams wollen unbedingt ihren ersten Saisonsieg einfahren.



Die Spiele in Essen im Überblick:

Freitag, 11.09.2026:

19:00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln



Samstag, 12.09.2026:

09:00 Uhr: VSC/BSS Wien - Fortuna Düsseldorf

11:00 Uhr: Hertha BSC - Schalke 04

12:45 Uhr: Prominenten-Einlagespiel im Blindenfußball

13:45 Uhr: MTV Stuttgart - SF BG Blista Marburg

15:45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund