 Zum Inhalt

Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2026: FC Ingolstadt - 1. FC Köln

DFB-Stiftung Sepp Herberger
DFB-Stiftung Sepp Herberger

UPCOMING

Der Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesligasaison 2026 findet in diesem Jahr auf dem Kennedyplatz mitten in der Essener Innenstadt statt in einem PopUp-Stadion mit rund 2.500 Tribünenplätzen im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger.
Bereits am Freitagabend duellieren sich der FC Ingolstadt und der 1. FC Köln unter Flutlicht. Beide Teams wollen unbedingt ihren ersten Saisonsieg einfahren.

Die Spiele in Essen im Überblick:
Freitag, 11.09.2026:
19:00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln

Samstag, 12.09.2026:
09:00 Uhr: VSC/BSS Wien - Fortuna Düsseldorf
11:00 Uhr: Hertha BSC - Schalke 04
12:45 Uhr: Prominenten-Einlagespiel im Blindenfußball
13:45 Uhr: MTV Stuttgart - SF BG Blista Marburg
15:45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Blindenfußball
DFB-Stiftung Sepp Herberger ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von DFB-Stiftung Sepp Herberger

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.

Warten auf DFB-Stiftung Sepp Herberger
14d 03:58:11
11. September um 16:50