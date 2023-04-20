Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2026
Am Samstag den, 12.09. kommt es zum finalen ShowDown im Kampf um die Meisterschaft: Mit Tabellenführer SF BG Blista Marburg, dem FC St. Pauli und Titelverteidiger Borussia Dortmund haben noch drei Teams die Chance, sich die begehrte Meisterplakette zu sichern.
Die Spiele in Essen im Überblick:
Freitag, 11.09.2026:
19:00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln
Samstag, 12.09.2026:
09:00 Uhr: VSC/BSS Wien - Fortuna Düsseldorf
11:00 Uhr: Hertha BSC - Schalke 04
12:45 Uhr: Prominenten-Einlagespiel im Blindenfußball
13:45 Uhr: MTV Stuttgart - SF BG Blista Marburg
15:45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund
Im Anschluss an die Partien findet die offizielle Siegerehrung mit Übergabe der DFB-Meisterplakette an den Deutschen Meister 2026 statt.