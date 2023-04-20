Der Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesligasaison 2026 findet in diesem Jahr auf dem Kennedyplatz mitten in der Essener Innenstadt statt in einem PopUp-Stadion mit rund 2.500 Tribünenplätzen im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger.



Am Samstag den, 12.09. kommt es zum finalen ShowDown im Kampf um die Meisterschaft: Mit Tabellenführer SF BG Blista Marburg, dem FC St. Pauli und Titelverteidiger Borussia Dortmund haben noch drei Teams die Chance, sich die begehrte Meisterplakette zu sichern.



Die Spiele in Essen im Überblick:

Freitag, 11.09.2026:

19:00 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln



Samstag, 12.09.2026:

09:00 Uhr: VSC/BSS Wien - Fortuna Düsseldorf

11:00 Uhr: Hertha BSC - Schalke 04

12:45 Uhr: Prominenten-Einlagespiel im Blindenfußball

13:45 Uhr: MTV Stuttgart - SF BG Blista Marburg

15:45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund



Im Anschluss an die Partien findet die offizielle Siegerehrung mit Übergabe der DFB-Meisterplakette an den Deutschen Meister 2026 statt.