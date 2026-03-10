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[2.BL] Düsseldorf RAMS 2 vs. Hilden Flames 1
Match-Infos auf einen Blick:
Wann: Samstag, 26. September 2026
Bully: 16:30 Uhr (Streamstart ab 16:00 Uhr)
Wo: Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf
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