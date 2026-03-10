[2.BL] Düsseldorf RAMS 2 vs. Hilden Flames 1

Letztes Heimspiel der regulären Saison! Seid dabei beim Derby gegen die Flames – wir wollen den Sommer mit einem Sieg verabschieden!



Match-Infos auf einen Blick:



Wann: Samstag, 26. September 2026



Bully: 16:30 Uhr (Streamstart ab 16:00 Uhr)



Wo: Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf



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