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[2.BL] Düsseldorf RAMS 2 vs. Hilden Flames 1

ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V.
ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V.

Letztes Heimspiel der regulären Saison! Seid dabei beim Derby gegen die Flames – wir wollen den Sommer mit einem Sieg verabschieden!

Match-Infos auf einen Blick:

Wann: Samstag, 26. September 2026

Bully: 16:30 Uhr (Streamstart ab 16:00 Uhr)

Wo: Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 40589 Düsseldorf

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ISC Düsseldorf RAMS '87 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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