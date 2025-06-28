Judo
Judo-Bundesliga FINAL FOUR: Matte 1
Das Highlight der Bundesliga-Saison! Die vier besten Frauen- und Männerteams kämpfen in Wuppertal im großen Showdown um den Titel des Deutschen Meisters.
Live ab 9:30 Uhr!
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