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Judo

Judo-Bundesliga FINAL FOUR: Matte 1

Deutscher Judo-Bund e.V.
Deutscher Judo-Bund e.V.

UPCOMING

Judo-Bundesliga FINAL FOUR | 28. November 2026 | Wuppertal

Das Highlight der Bundesliga-Saison! Die vier besten Frauen- und Männerteams kämpfen in Wuppertal im großen Showdown um den Titel des Deutschen Meisters.

Live ab 9:30 Uhr!

Judofrauen
Deutscher Judo-Bund e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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14d 12:50:55
28. November um 08:30