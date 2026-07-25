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Die FINALS 2026 - Matte 1 Deutsche Mixed-Team Meisterschaften der Landesverbände im Judo

Deutscher Judo-Bund e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Deutscher Judo-Bund e.V.
Deutscher Judo-Bund e.V.

25.07.26, 07:00 Uhr

Liveübertragung der Finals 2026 aus der Swiss Life Hall in Hannover.
Ohne Kommentar.

Ab 13.55 Uhr wird die Finalrunde auf Matte 1 im ARD-Livestream mit Kommentar von Annett Böhm übertragen.

Weitere Infos unter https://www.judobund.de/wettkampfsport/die-finals/livestream-und-tv.

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