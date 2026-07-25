Die FINALS 2026 - Matte 1 Deutsche Mixed-Team Meisterschaften der Landesverbände im Judo

Liveübertragung der Finals 2026 aus der Swiss Life Hall in Hannover.

Ohne Kommentar.



Ab 13.55 Uhr wird die Finalrunde auf Matte 1 im ARD-Livestream mit Kommentar von Annett Böhm übertragen.



Weitere Infos unter https://www.judobund.de/wettkampfsport/die-finals/livestream-und-tv.