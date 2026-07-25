Die FINALS 2026 - Matte 1 Deutsche Mixed-Team Meisterschaften der Landesverbände im Judo

25.07.26, 07:00 Uhr
Liveübertragung der Finals 2026 aus der Swiss Life Hall in Hannover. Ohne Kommentar. Ab 13.55 Uhr wird die Finalrunde auf Matte 1 im ARD-Livestream mit Kommentar von Annett Böhm übertragen. Weitere Infos unter https://www.judobund.de/wettkampfsport/die-finals/livestream-und-tv.
01.08.26, 15:45 Uhr
22.06.25, 06:15 Uhr
30.07.26, 17:15 Uhr
01.03.25, 07:25 Uhr
05.10.25, 06:45 Uhr
04.10.25, 06:45 Uhr
21.06.25, 06:15 Uhr
08.03.25, 07:51 Uhr
02.03.25, 07:25 Uhr
30.01.23, 14:16 Uhr
08.03.25, 07:55 Uhr
30.01.23, 14:50 Uhr