Deutsche Beach Sprint Meisterschaft 2026 | Donnerstag

23.07.26, 07:45 Uhr
frauen
Beim Beach Sprint starten die Athletinnen und Athleten direkt am Strand: Sie sprinten ins Wasser, steigen mithilfe der Boathandler in die Boote, absolvieren einen Bojenparcours und kämpfen sich anschließend zurück über den Strand ins Ziel. Diese dynamische, publikumsnahe Wettkampfform gehört ab 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm – die Meisterschaft am Steinhuder Meer bietet also einen Vorgeschmack auf die olympische Zukunft des Ruderns.
Den Auftakt machen am Donnerstag, 23. Juli, unter anderem die Rennen im Männer- und Frauen-Einer, bei den Junioren sowie im Mixed-Doppelzweier. Am Freitag, 24. Juli, folgen die Entscheidungsrennen. Sporteurope übertragt den Donnerstag. ARD und ZDF übertragen den Freitag live im TV und im Stream.