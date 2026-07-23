Deutsche Beach Sprint Meisterschaft 2026 | Donnerstag

Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird Hannover zur Bühne eines der größten Multisportevents des Jahres: Bei den Finals 2026 werden in zahlreichen Sportarten die Deutschen Meisterinnen und Meister gekürt. Mittendrin ist der Rudersport – und am Steinhuder Meer steigt zum dritten Mal die Deutsche Coastal Meisterschaft im Beach Sprint.



Beim Beach Sprint starten die Athletinnen und Athleten direkt am Strand: Sie sprinten ins Wasser, steigen mithilfe der Boathandler in die Boote, absolvieren einen Bojenparcours und kämpfen sich anschließend zurück über den Strand ins Ziel. Diese dynamische, publikumsnahe Wettkampfform gehört ab 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm – die Meisterschaft am Steinhuder Meer bietet also einen Vorgeschmack auf die olympische Zukunft des Ruderns.



Den Auftakt machen am Donnerstag, 23. Juli, unter anderem die Rennen im Männer- und Frauen-Einer, bei den Junioren sowie im Mixed-Doppelzweier. Am Freitag, 24. Juli, folgen die Entscheidungsrennen. Sporteurope übertragt den Donnerstag. ARD und ZDF übertragen den Freitag live im TV und im Stream.