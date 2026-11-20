Billard
5-Kegel Finaltag | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute steht der Finaltag im 5-Kegel auf dem Programm. Wir zeigen euch die entscheidenden Begegnungen bis hin zum Finale, in dem der neue Deutsche Meister gekürt wird.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
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