Mehr als 700 Starter\*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über die Gruppenphase in der Billard-Artistik, einer besonders spektakulären Form des Karambolage-Billards, bei der vorgegebene Figuren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Punktwertungen gespielt werden.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 (https://bill-art.app/turniere/121/rangliste)



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 (https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/)



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