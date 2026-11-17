Billard
Kommentiert: Pool–Snooker–Karambolage | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
🎙️ Mit LIVE-Kommentar von QniverseOfPool – wir begleiten euch zusammen mit Experten durch alle Spielarten und geben Einblicke in die Deutschen Billard-Meisterschaften.
📺 In unserer Konferenz zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien aus drei Billarddisziplinen. Auf dem Programm stehen die entscheidenden Begegnungen im 8-Ball bis einschließlich der Finalpartien sowie weitere Partien im 10-Ball. Im Karambolage-Billard verfolgen wir die Gruppenphase im 5-Kegel und beim Snooker die Begegnungen der Herren bis einschließlich des Achtelfinales. Wir wechseln zwischen den Tischen und bringen euch die Highlights der verschiedenen Wettbewerbe direkt ins Wohnzimmer.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
#Billard #Pool #8Ball #10Ball #Snooker #5Kegel