Billard
Gruppenphase Biathlon | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien der Gruppenphase im Biathlon, einer Kombination aus den beiden Karambolage-Disziplinen 5-Kegel und Dreiband.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
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