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Billard

Snooker Damen bis Finale | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026

Deutsche Billard-Union e. V.
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Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.

📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien im Snooker der Damen. Auf dem Programm stehen die Begegnungen bis einschließlich der Halbfinalpartien.

🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:

👉 https://billard-union.net/livescoring.php

🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:

👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/

#Billard #Snooker #DBU

Billardfrauendbusnooker
Deutsche Billard-Union e. V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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15. November um 08:00