Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien im Snooker der Damen. Auf dem Programm stehen die Begegnungen bis einschließlich der Halbfinalpartien.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 https://billard-union.net/livescoring.php



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/



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