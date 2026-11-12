Billard
9-Ball & 14/1-endlos | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über spannende Partien im Poolbillard. Auf dem Programm stehen die entscheidenden Begegnungen im 14/1-endlos bis einschließlich der Finalpartien sowie die Hauptrunde im 9-Ball.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
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