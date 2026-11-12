Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



🎙️ Mit LIVE-Kommentar von QniverseOfPool – wir begleiten euch zusammen mit Experten durch alle Spielarten und geben Einblicke in die Deutschen Billard-Meisterschaften.



📺 In unserer Konferenz zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien aus drei Billarddisziplinen. Auf dem Programm stehen die Begegnungen im 9-Ball bis einschließlich des Achtelfinales, die Gruppenphase im Karambolage-Billard sowie die Gruppenphase im Snooker der Senioren. Wir wechseln zwischen den Tischen und bringen euch die Highlights der verschiedenen Wettbewerbe direkt ins Wohnzimmer.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 https://billard-union.net/livescoring.php



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/



#Billard #Pool #9Ball #Snooker #Karambolage #DBU