Billard
Kommentiert: Pool–Snooker–Karambolage | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
🎙️ Mit LIVE-Kommentar von QniverseOfPool – wir begleiten euch zusammen mit Experten durch alle Spielarten und geben Einblicke in die Deutschen Billard-Meisterschaften.
📺 In unserer Konferenz zeigen wir euch den ganzen Tag über Partien aus drei Billarddisziplinen. Auf dem Programm stehen die Begegnungen im 9-Ball bis einschließlich der Finalpartien, die Gruppenphase im Biathlon – einer Kombination aus 5-Kegel und Dreiband – sowie die Partien im Snooker der Senioren bis einschließlich der Halbfinalbegegnungen. Wir wechseln zwischen den Tischen und bringen euch die Highlights der verschiedenen Wettbewerbe direkt ins Wohnzimmer.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
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