Billard
Biathlon bis Finale & 5-Kegel | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über spannende Partien im Karambolage-Billard. Auf dem Programm stehen die entscheidenden Begegnungen im Biathlon – einer Kombination aus 5-Kegel und Dreiband – bis einschließlich des Finales sowie weitere Partien im 5-Kegel.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
#Billard #Biathlon #5Kegel #Dreiband #Karambolage #DBU