Billard
5-Kegel & Artistik | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute zeigen wir euch den ganzen Tag über spannende Wettbewerbe im Karambolage-Billard. Auf dem Programm stehen die Begegnungen im 5-Kegel bis einschließlich der Viertelfinalpartien sowie die Gruppenphase in der Artistik, bei der vorgegebene Figuren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Punktwertungen gespielt werden.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
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