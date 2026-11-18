Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



🎙️ Mit LIVE-Kommentar von QniverseOfPool – wir begleiten euch zusammen mit Experten durch alle Spielarten und geben Einblicke in die Deutschen Billard-Meisterschaften.



📺 In unserer Konferenz zeigen wir euch den ganzen Tag über spannende Partien und Wettbewerbe aus drei Billarddisziplinen. Auf dem Programm stehen die Begegnungen im 10-Ball bis einschließlich des Viertelfinales, die Partien im 5-Kegel ebenfalls bis zum Viertelfinale sowie die Gruppenphase in der Artistik. Beim Snooker verfolgen wir die Begegnungen der Herren bis einschließlich der Halbfinalpartien. Wir wechseln zwischen den Tischen und bringen euch die Highlights der verschiedenen Wettbewerbe direkt ins Wohnzimmer.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 https://billard-union.net/livescoring.php



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/



#Billard #Pool #10Ball