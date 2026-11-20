Billard
10-Ball Finaltag | Deutsche Billard-Meisterschaften 2026
📺 Heute steht der Finaltag im 10-Ball auf dem Programm. Wir zeigen euch die entscheidenden Begegnungen bis hin zu den Finalpartien, in denen die neuen Deutschen Meisterinnen und Meister gekürt werden.
🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:
👉 https://billard-union.net/livescoring.php
🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:
👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/
#Billard #Pool #10Ball #DBU