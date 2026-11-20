Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



📺 Heute steht der Finaltag in der Billard-Artistik auf dem Programm. Wir zeigen euch die entscheidenden Wettbewerbe dieser spektakulären Form des Karambolage-Billards, bei der vorgegebene Figuren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Punktwertungen gespielt werden. Am Ende wird der neue Deutsche Meister gekürt.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 https://bill-art.app/turniere/121/rangliste



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/



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