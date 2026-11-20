Mehr als 700 Starter*innen nehmen am Großevent der Deutschen Billard-Union teil und küren vom 7. bis 22. November 2026 in der Wandelhalle in Bad Wildungen die neuen Champions im Pool, Snooker, Karambolage & Kegelbillard.



🎙️ Mit LIVE-Kommentar von QniverseOfPool – wir begleiten euch zusammen mit Experten durch alle Spielarten und geben Einblicke in die Deutschen Billard-Meisterschaften.



📺 Am Schlusstag der Deutschen Billard-Meisterschaften zeigen wir euch in unserer Konferenz die entscheidenden Begegnungen aus Pool, Snooker und Karambolage. Auf dem Programm stehen die Finalpartien im 10-Ball, das Endspiel im Snooker der Herren sowie die Finalwettbewerbe im 5-Kegel und in der Billard-Artistik. Wir wechseln zwischen den Tischen und begleiten die Entscheidungen um die letzten Deutschen Meistertitel.



🎱 Die aktuellen Liveergebnisse findet ihr unter:



👉 https://billard-union.net/livescoring.php



🕒 Die Ergebnisse der Billard-Artistik findet ihr unter:



👉 https://bill-art.app/turniere/121/rangliste



🕒 Den Sendeplan für alle Übertragungen und aktuelle Informationen findet ihr auf der DBU-Mediaseite unter:



👉 https://billard1.net/deutsche-meisterschaften-2026/



#Billard #Pool