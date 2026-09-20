Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buxtehude 39,90 € Teampass 2026/27 - Zwickau 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Buxtehuder SV vs. BSV Sachsen Zwickau Buxtehuder SV Frauen 02.01.27, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Buxtehuder SV vs. BSV Sachsen Zwickau. HandballBuxtehuder SV FrauenBSV Sachsen Zwickau FrauenfrauenBuxtehuder SV Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.