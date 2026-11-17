Premium-Livestream Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Mannheim 29,90 € CHL: All-Access-Pass 2026/27 49,90 € Weiter ViertelfinaleAdler Mannheim vs. HC Davos Champions Hockey League 01.12.26, 18:20 Uhr UPCOMING Ab 7,90 € Folgen Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Adler Mannheim vs. HC Davos. @champions-hockey-league #eishockeyEishockeyChampions Hockey LeagueAdler MannheimHC Davos Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien , Frankreich