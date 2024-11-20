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CHL: Genève-Servette vs. Lausanne HC - Achtelfinale | Highlights

Champions Hockey League
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HIGHLIGHTS

Highlights des Spiels Genève-Servette vs. Lausanne HC in der Champions Hockey League am 20.11.2024. #chl #eishockey #icehockey #championshockeyleague @geneve-servette @lausanne-hc

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