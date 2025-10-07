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EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie

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HIGHLIGHTS

Champions Hockey League: Highlights des Spiels EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie. @champions-hockey-league #eishockey

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