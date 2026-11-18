Premium-Livestream Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Berlin 29,90 € CHL: All-Access-Pass 2026/27 49,90 € Weiter ViertelfinaleEisbären Berlin vs. Dynamo Pardubice Champions Hockey League 02.12.26, 17:50 Uhr UPCOMING Ab 7,90 € Folgen Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Eisbären Berlin vs. Dynamo Pardubice. @champions-hockey-league #eishockeyEishockeyChampions Hockey LeagueEisbären BerlinDynamo Pardubice Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien , Frankreich