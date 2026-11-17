Premium-Livestream Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Köln 29,90 € CHL: All-Access-Pass 2026/27 49,90 € Weiter ViertelfinaleFrölunda Gothenburg vs. Kölner Haie Champions Hockey League 01.12.26, 17:50 Uhr UPCOMING Ab 7,90 € Folgen Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Frölunda Gothenburg vs. Kölner Haie. @champions-hockey-league #eishockeyEishockeyChampions Hockey LeagueFrölunda GothenburgKölner Haie Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien , Frankreich