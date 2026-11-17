Premium-Livestream Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Köln 29,90 € CHL: All-Access-Pass 2026/27 49,90 € Weiter ViertelfinaleKölner Haie vs. Frölunda Gothenburg Champions Hockey League 15.12.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 7,90 € Folgen Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Kölner Haie vs. Frölunda Gothenburg. @champions-hockey-league #eishockeyEishockeyChampions Hockey LeagueKölner HaieFrölunda Gothenburg Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien , Frankreich