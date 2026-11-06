Eishockey
U17 Chiefs Trostberg vs Dorfen
Unsere U17 empfängt Dorfen zum Heimspiel im Rainer-Roßmanith-Eisstadion in Trostberg!
📅 Sonntag, 08.11.2026
⏰ Spielbeginn: 17:30 Uhr
📺 Kostenlos live auf Sporteurope.tv
Fiebert mit und unterstützt unseren Nachwuchs – im Stadion oder vor dem Bildschirm!
Auf geht’s, Chiefs! 🖤🤍
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien