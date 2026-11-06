U17 Chiefs Trostberg vs Dorfen

🏒 U17: Trostberg Chiefs – Dorfen



Unsere U17 empfängt Dorfen zum Heimspiel im Rainer-Roßmanith-Eisstadion in Trostberg!



📅 Sonntag, 08.11.2026

⏰ Spielbeginn: 17:30 Uhr

📺 Kostenlos live auf Sporteurope.tv



Fiebert mit und unterstützt unseren Nachwuchs – im Stadion oder vor dem Bildschirm!



Auf geht’s, Chiefs! 🖤🤍 Eishockey

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.