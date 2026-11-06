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Eishockey

U17 Chiefs Trostberg vs Dorfen

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)

🏒 U17: Trostberg Chiefs – Dorfen

Unsere U17 empfängt Dorfen zum Heimspiel im Rainer-Roßmanith-Eisstadion in Trostberg!

📅 Sonntag, 08.11.2026
⏰ Spielbeginn: 17:30 Uhr
📺 Kostenlos live auf Sporteurope.tv

Fiebert mit und unterstützt unseren Nachwuchs – im Stadion oder vor dem Bildschirm!

Auf geht’s, Chiefs! 🖤🤍

Eishockey
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