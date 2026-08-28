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Deutsche Meisterschaften Bogensport in Wiesbaden - 12.09.2026

Deutscher Schützenbund e.V.
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Es ist wieder so weit: Wiesbaden ist im Bogen-Fieber. Vom 11. bis 13. September werden in der hessischen Landeshauptstadt die Deutschen Meisterschaften im Bogensport ausgetragen. Und wie immer steigen die Medaillenmatches am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September (jeweils von 9.50 Uhr bis 17.00 Uhr), auf dem wunderschönen Bowling Green. Und wie immer werden die Matches mit dem Compound- und Recurvebogen live auf Sporteurope.TV gestreamt. Einschalten und weitersagen!

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Deutscher Schützenbund e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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12. September um 07:20