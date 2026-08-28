Es ist wieder so weit: Wiesbaden ist im Bogen-Fieber. Vom 11. bis 13. September werden in der hessischen Landeshauptstadt die Deutschen Meisterschaften im Bogensport ausgetragen. Und wie immer steigen die Medaillenmatches am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September (jeweils von 9.50 Uhr bis 17.00 Uhr), auf dem wunderschönen Bowling Green. Und wie immer werden die Matches mit dem Compound- und Recurvebogen live auf Sporteurope.TV gestreamt. Einschalten und weitersagen!