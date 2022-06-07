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Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Skeet Mixed Team Finals - 23.08.2026

Deutscher Schützenbund e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Deutscher Schützenbund e.V.
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23.08.26, 14:45 Uhr UPCOMING : Live in 15d • 7h • 25m • 17s

Die Deutschen Meisterschaft im Sportschießen ist ein alljährlicher Höhepunkt im Kalender des Deutschen Schützenbundes. Knapp 6000 Sportlerinnen und Sportler kommen auf die Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück, um die nationalen Titelträger und Medaillengewinner in verschiedenen Disziplinen mit der Armbrust, Flinte, Gewehr, Laufende Scheibe und Pistole zu ermitteln. Das erste Wochenende (21. bis 24. August) steht ganz im Zeichen der olympischen Disziplinen und Sporteurope.TV zeigt diese live von der Wurfscheibenanlage.

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