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Schwimmen

Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2026: Vorläufe - Tag 2

Deutscher Schwimm-Verband e.V.
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Mit den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften (DKM) in Wuppertal (12. – 15. November 2026) erwarten uns die ersten Titelkämpfe der neuen Schwimmsaison. Deutschlands schnellste Schwimmer*innen treffen sich in der Schwimmoper: Wem gelingt auf der 25m-Bahn der beste Saisonstart?

#schwimmen #dsv #dkm #dkm2026

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Deutscher Schwimm-Verband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar

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