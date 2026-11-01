Mit den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften (DKM) in Wuppertal (12. – 15. November 2026) erwarten uns die ersten Titelkämpfe der neuen Schwimmsaison. Deutschlands schnellste Schwimmer*innen treffen sich in der Schwimmoper: Wem gelingt auf der 25m-Bahn der beste Saisonstart?



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