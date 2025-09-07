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DFB-Beachsoccer-Tour der Frauen und Männer - Halbfinals

Deutsche Beachsoccer-Liga
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Die besten Teams kämpfen im Sand der Strandarena Warnemünde um den Titel! Erlebt das Final Four der DFB-Beachsoccer-Tour Live und seid bei spektakulären Toren, starken Paraden und jeder Menge Beachsoccer-Action dabei.

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