Premium-Livestream Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/27 69,90 € MTV Braunschweig 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter DHK Flensborg vs. MTV Braunschweig DHK Flensborg Männer 31.10.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels DHK Flensborg vs. MTV Braunschweig. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerMTV Braunschweig MännerDHK Flensborg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.