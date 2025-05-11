Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. handball.net
handball.net
powered by
handball.net

handball.net Livestreams

@handball-net

ALLE TEAMS. ALLE LIGEN. EINE APP.

Jetzt Tickets sichern!

handball.net
Werbung

3. Liga Männer

3. Liga Frauen

JBLH männliche A-Jugend

handball.net: Alle Videos

FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: TV Gelnhausen vs. EHV Aue
TV Gelnhausen Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: TV Gelnhausen vs. EHV Aue

06.06.26, 17:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: HG Saarlouis vs. MTV Braunschweig
HG Saarlouis Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: HG Saarlouis vs. MTV Braunschweig

06.06.26, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: MTV Braunschweig vs. ASV Hamm-Westfalen
MTV Braunschweig Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: MTV Braunschweig vs. ASV Hamm-Westfalen

03.06.26, 17:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten
EHV Aue Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten

03.06.26, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: TV Emsdetten vs. TV Gelnhausen
TV Emsdetten Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: TV Emsdetten vs. TV Gelnhausen

31.05.26, 14:09 Uhr

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - SC SFN Vechta vs. HC Leipzig II
SFN Vechta Frauen
3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - SC SFN Vechta vs. HC Leipzig II

31.05.26, 12:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: ASV Hamm-Westfalen vs. HG Saarlouis
ASV Hamm-Westfalen Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: ASV Hamm-Westfalen vs. HG Saarlouis

30.05.26, 17:10 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Gelnhausen
EHV Aue Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Gelnhausen

26.05.26, 16:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: MTV Braunschweig vs. HG Saarlouis
MTV Braunschweig Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 1: MTV Braunschweig vs. HG Saarlouis

25.05.26, 12:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II
HSG St. Leon/Reilingen Frauen
3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II

25.05.26, 12:45 Uhr

Handball
FREE
Qualifikationsrunde 4 für die JBLH2 der MA-Jugend: MTV Lübeck vs. JSG LIT 1912
TSV GWD Minden U19m
Qualifikationsrunde 4 für die JBLH2 der MA-Jugend: MTV Lübeck vs. JSG LIT 1912

24.05.26, 12:25 Uhr

Handball
FREE
Qualifikationsrunde 4 für die JBLH2 der MA-Jugend: interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen vs. TSV GWD Minden
TSV GWD Minden U19m
Qualifikationsrunde 4 für die JBLH2 der MA-Jugend: interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen vs. TSV GWD Minden

24.05.26, 11:05 Uhr

Handball
Impressum dieses Profils