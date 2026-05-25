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3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II

HSG St. Leon/Reilingen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG St. Leon/Reilingen Frauen
HSG St. Leon/Reilingen Frauen

25.05.26, 12:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II in der Abstiegsrelegation der 3. Liga Handball Frauen am 30.05.2026. @hsg-st-leon-reilingen-frauen @hc-leipzig-frauen-ii @handball-net @deutscherhandballbund#handball    #3ligafrauen #dhb

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