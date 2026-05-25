3. Liga Frauen: Abstiegsrelegation - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II

25.05.26, 12:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II in der Abstiegsrelegation der 3. Liga Handball Frauen am 30.05.2026. @hsg-st-leon-reilingen-frauen @hc-leipzig-frauen-ii @handball-net @deutscherhandballbund #handball #3ligafrauen #dhb
22.02.26, 15:45 Uhr
12.10.25, 12:45 Uhr
01.11.25, 18:45 Uhr
09.11.25, 14:45 Uhr
30.11.24, 16:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
15.11.25, 18:45 Uhr
04.10.25, 17:45 Uhr
15.12.24, 14:45 Uhr
08.03.26, 15:15 Uhr
25.01.26, 15:15 Uhr
18.04.26, 15:45 Uhr
23.03.25, 14:15 Uhr
29.03.26, 12:45 Uhr
14.05.26, 14:48 Uhr
01.03.26, 15:15 Uhr
13.03.25, 13:45 Uhr
19.03.25, 19:00 Uhr
16.02.25, 14:45 Uhr