3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. TSV Ismaning

29.03.26, 12:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG St. Leon/Reilingen vs. TSV Ismaning in Staffel Süd der 3. Liga Handball Frauen am 29.03.2026. @hsg-st-leon-reilingen-frauen @tsv-ismaning-frauen @handball-net @deutscherhandballbund #handball #3ligafrauen #dhb #staffel-sued-frauen
22.02.26, 15:45 Uhr
12.10.25, 12:45 Uhr
09.11.25, 14:45 Uhr
01.11.25, 18:45 Uhr
15.11.25, 18:45 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
04.10.25, 17:45 Uhr
30.11.24, 16:45 Uhr
19.03.25, 19:00 Uhr
25.01.26, 15:15 Uhr
25.05.26, 12:45 Uhr
23.03.25, 14:15 Uhr
01.02.26, 15:45 Uhr
01.03.26, 15:15 Uhr
15.12.24, 14:45 Uhr
16.02.25, 14:45 Uhr
23.11.25, 14:45 Uhr
08.03.26, 15:15 Uhr
14.05.26, 14:48 Uhr