JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel - Finale Rückspiel

08.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.05.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @sc-magdeburg-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1Nord
19.09.25, 16:45 Uhr
30.03.25, 12:45 Uhr
15.11.25, 14:45 Uhr
18.10.25, 15:45 Uhr
15.11.25, 14:15 Uhr
09.11.25, 13:30 Uhr
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26.04.25, 12:45 Uhr
14.02.25, 18:45 Uhr
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16.02.25, 14:45 Uhr
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09.03.25, 13:45 Uhr
30.11.25, 14:45 Uhr
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07.03.26, 14:45 Uhr
19.04.26, 13:45 Uhr
01.02.26, 14:45 Uhr