JBLH mA Viertelfinale: SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen - Rückspiel

Video-Livestream des Viertelfinal-Rückspiels SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen in der 1. Liga JBLH am 04.05.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord #Liga1Sued @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @scmhandballnachwuchs @tsv-bayer-dormagen-maenner