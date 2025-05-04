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JBLH mA Viertelfinale: SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen - Rückspiel

SC Magdeburg U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SC Magdeburg U19m
SC Magdeburg U19m

04.05.25, 14:45 Uhr

Video-Livestream des Viertelfinal-Rückspiels SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen in der 1. Liga JBLH am 04.05.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord #Liga1Sued @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich @scmhandballnachwuchs @tsv-bayer-dormagen-maenner

Handball JBLH männlich SC Magdeburg U19m TSV Bayer Dormagen Männer
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