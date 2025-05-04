JBLH mA Viertelfinale: SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen - Rückspiel

04.05.25, 14:45 Uhr
Video-Livestream des Viertelfinal-Rückspiels SC Magdeburg vs. TSV Bayer Dormagen in der 1. Liga JBLH am 04.05.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord #Liga1Sued @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @scmhandballnachwuchs @tsv-bayer-dormagen-maenner
15.11.25, 14:45 Uhr
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