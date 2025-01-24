JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. HC Empor Rostock

Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. HC Empor Rostock in der 1. Liga JBLH Nord am 24.01.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund @fuechse-berlin-reinickendorf-ii @handball-sport-verein-hamburg-u19 @jblhmaennlich