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JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. HC Empor Rostock

SC Magdeburg U19m
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Ab 3,50 €

Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. HC Empor Rostock in der 1. Liga JBLH Nord am 24.01.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund@fuechse-berlin-reinickendorf-ii @handball-sport-verein-hamburg-u19 @jblhmaennlich

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SC Magdeburg U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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