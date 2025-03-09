JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. Handball Sport Verein Hamburg

Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. Handball Sport Verein Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 09.03.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @scmhandballnachwuchs @handball-sport-verein-hamburg-u19