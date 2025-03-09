JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. Handball Sport Verein Hamburg SC Magdeburg U19m 09.03.25, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. Handball Sport Verein Hamburg in der 1. Liga JBLH Nord am 09.03.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @scmhandballnachwuchs @handball-sport-verein-hamburg-u19HandballJBLH männlichSC Magdeburg U19mHandball Club Hamburg U19MSC Magdeburg U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.